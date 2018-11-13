Отказ руководства УПЦ МП ехать на встречу с Порошенко - это демарш, призванный показать презрение к Президенту, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря.

Он отметил: "Что происходит вокруг встречи Президента с епископатом МПВУ?

1. Не надо забывать, что Россия воюет против Украины, а потому Глава государства - должен находиться под особой охраной. Так что его приоритет - определять место для проведения встречи.

2. До сих пор состоялись встречи Петра Порошенко с епископатом УПЦ КП и УАПЦ. Поэтому встреча с епископатом МПВУ - логическое продолжение этого ряда.

3. Проведение встречи не на территории предполагалось как основная возможность. Однако, связанный с депутатом Новинским канцлер МПВУ митр. Антоний Паканич специально рассылает приглашения на встречу в Лавре, хотя это место на момент рассылки письма не было согласовано - чтобы заставить главу государства следовать их условиям. Соответствующее письмо "сливается" в СМИ.

4. В таких условиях вопрос места проведения встречи становится все более важным.

5. Видя, что Президента не смогли заставить, руководители Митрополии решили на время, когда должна была начаться встреча епископата МПВУ с Петром Порошенко в "Украинском доме" - объявляют проведения Собора епископов. Замечу, что его проведение никак не анонсировалось. Похоже, что единственная причина внезапного созыва Собора - то, что по Уставу участие в нем для архиереев обязательна. Поэтому Собор - просто метод содержать епископов в Лавре и не дать им возможность самостоятельно поехать к Президенту.

6. Демонстративный демарш руководства МПВУ призван продемонстрировать всем, что оно, чувствуя за собой "плечо Москвы" - откровенно презирает не просто Петра Порошенко, а Президента Украины и в его лице - государство, главой которой он является.

7. Ситуация находится в развитии и чем завершится демарш - можно будет сказать только со временем".





Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим