РФ блокирует доступ к опасным складам с 20 тысячами тонн боеприпасов на границе между Украиной и Молдовой, - Черныш

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ, об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Он отметил, что Украина поддерживает все международно-правовые документы, касающиеся урегулирования конфликта в Приднестровье. Речь идет о решении Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 и Резолюции Генассамблеи ООН от 22 июня этого года, была подготовлена ​​в соавторстве с Украиной.

По его словам, склады с боеприпасами в селе Колбасна неподконтрольного Приднестровья создают угрозу как для Молдовы, так и для Украины, ведь населенный пункт роташований фактически на границе между Украиной и Молдовой, а наличие российских военных только усиливает напряжение и опасность.

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"Мы знаем, что на стратегических складах с боеприпасами в Колбасне находится около 20 000 тонн боеприпасов различного назначения: от стрелкового оружия - до ракет реактивных систем залпового огня. Однако, потенциально опасный объект, находящийся на границе с Украиной, остается без присмотра международных наблюдателей, начиная с 2000 годов. Какова ситуация со складами сейчас, пока неизвестно", - сообщил Черныш.

Он подчеркнул, что такие документы важны для мирного процесса и реинтеграции населения неподконтрольных территорий Молдовы.

"Однако, необходимо получить ответы на вопрос: проводится ли мониторинг по безопасности, проведена ли инвентаризация ВНП (чтобы понять, их нигде не использовали). Эта информация нужна ДЛЯ ВСЕХ СТОРОН, которые обязаны поддерживать переговорный процесс по Приднестровью и мирное урегулирование конфликта на востоке Украины в том числе", - сказал министр.

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В ведомстве также напомнили, что в конце 1980-х годов при выводе советских войск из Восточной Европы оттуда также было вывезено значительное количество боеприпасов, разместили на 1411 складе боеприпасов в с. Колбасна Приднестровского региона Молдовы на границе с Украиной, где дислоцировалась 14та армия.

К началу 1990-х на складе находилось до 43,5 тыс тонн боеприпасов. После распада СССР 14-я армия перешла под юрисдикцию Российской Федерации. С 2000 по 2004 из состава было вывезено или уничтожено на месте около половины запасов. По имеющейся информации на складе хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов от стрелкового оружия, мин до ракет систем залпового огня, для части этих боеприпасов уже истек срок годности.