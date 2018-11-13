Минюст: Фейки о деле против Петренко и Яценюка являются частью грязной информкампании для дискредитации институтов, защищающих национальные интересы Украины в международных судах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

"Распространенная в СМИ информация о злоупотреблении властью и служебным положением со стороны высшего руководства Министерства юстиции и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) абсолютно не соответствует действительности", - сообщил Министр юстиции Павел Петренко.

Министерство юстиции в очередной раз сообщает: ввиду того, что слушания по самому большому иску против Украины за всю историю государства состоится в начале 2019 года, распространение в СМИ недостоверной информации является частью грязной информационной кампании, направленной на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах, в частности относительно претензий миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" к Украине на сумму 5,5 млрд долларов США.

Минюст официально заявляет: распространенная в СМИ информация о злоупотреблении властью и служебным положением первых лиц в рамках данного резонансного дела против Украины есть ничто иное, как организованная попытка давления на Кабинет Министров, Министерство юстиции и государство Украина накануне заседания по делу в начале следующего года.

Отдельно отмечается: привлечение международных юридических советников Latham & Watkins и HoganLovells произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует отбор юристов и консультантов для защиты интересов государства Украина в международных судах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ зарегистрировал новое заявление Украины против РФ, касающееся незаконно удерживаемых граждан в Крыму и в России, - Минюст. ДОКУМЕНТ