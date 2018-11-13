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13.11.18 17:46

За неделю корью в Украине забелело 1,7 тыс. человек, - Минздрав

С 6 по 13 ноября корью в Украине заболели 1 682 человека - 506 взрослых и 1176 детей (на 35% больше, чем на прошлой неделе).

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

С начала года корью заболело 38 108 человек (14 609 взрослых и 23 499 детей), от осложнений кори умерло 15 человек (4 взрослых и 11 детей).

Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить максимальный для независимой Украины показатель, когда в 2006 году корью заболели 42 724 человека.

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В 2018 году наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший.

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