За неделю корью в Украине забелело 1,7 тыс. человек, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

С начала года корью заболело 38 108 человек (14 609 взрослых и 23 499 детей), от осложнений кори умерло 15 человек (4 взрослых и 11 детей).

Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить максимальный для независимой Украины показатель, когда в 2006 году корью заболели 42 724 человека.

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В 2018 году наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший.