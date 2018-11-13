УПЦ МП решила разорвать общение с Константинополем: "Невозможно и прекращается"

Об этом указывается в постановлении Собора епископов УПЦ (МП), обнародованном пресс-службой церкви, передает Цензор.НЕТ.

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"Собор епископов Украинской Православной Церкви считает, что решение Священного Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы", - указывается в сообщении.

Собор епископов обвинил Константинопольский патриархат в раскольничестве в связи с тем, что принятые им решения являются "антиканоничными" и "признают раскольников".

"В связи с этим, евхаристическое общение Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается", - заключается в постановлении.

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как Собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.