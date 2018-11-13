Одесский застройщик ввел новый формат общения с инвесторами

Как утверждает Олег Невзоров, старые технологии работы с клиентами уже не действуют, пишет Апостроф.

"По старым технологиям работать с имеющимися и потенциальными инвесторами уже нельзя. На сегодняшний момент в социальных сетях есть все инструменты для того, чтобы повысить доверие инвестора к объекту строительства. Нужно не бояться высказывать свое мнение лично, а не посредством размещения популистских статей в интернете. Широко известно, что популисты двигают любой процесс исключительно вниз, в пропасть. В рекламе звучит, конечно, хорошо — бизнес с человеческим лицом. Но с каким еще он бывает?! Нужно переставать пользоваться штампами из соцреализма и использовать нестандартный для застройщика формат" - утверждает бизнесмен.

Несмотря на короткий промежуток времени со времени размещения первого сюжета в сети. многие риелторы города уже нашли такой подход к взаимодействию с аудиторией оригинальным.

Своими впечатлениями от нового формата работы застройщика поделился директор одного из агентств недвижимости.

"Во-первых в Одессе такого не было! Олег Невзоров первый! Во-вторых, в самом видеоблоге видна искренность общения, прослеживается оригинальный стиль, по которому информацию о текущем положении дел на стройке ЖК "Аквамарин" легко запоминают. Несмотря на некоторое количество негативных и откровенно лживых статей в интернете потенциальный клиент понимает, что открытость руководителя компании демонстрирует отсутствие надуманных проблем" - сказал он.

Напомним, что последние несколько недель в Одессе не утихает конфликт между двумя застройщиками. Предмет раздора - квартиры и офисы в курортном районе и в престижном жилом комплексе "Аквамарин". Также, по имеющейся информации от риелторов, квартиры в микрорайоне "Таировские Сады" продаются активнее, чем в соседствующих "Жемчужинах".

Понимая все эти моменты, конкурент почувствовал свою слабость и начал использовать технологию чёрного пиара на своих медиа ресурсах, чтобы ввести одесситов в заблуждение.