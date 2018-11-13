Срыв встречи с архиереями УПЦ МП это московский сценарий, - Цеголко

Как передает Цензор.НЕТ, текст, опубликовал в Фейсбуке пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

В тексте отмечается: "Последовательно отстаивая единство Украины, стремясь к единству Украинской Церкви, еще несколько недель назад Президент Украины инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ (МП), пригласив их в "Украинский дом".

Но тот, кто не хочет результата, ищет причины для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ (МП) начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит.

И ни язык ультимативных требований, ни проведение заседания Синода по сценарию, вероятно, присланному из Москвы, неспособны сорвать процесс создания Украинской Поместной Православной Церкви. Этот процесс поддерживает абсолютное большинство граждан нашего государства. Поэтому идти против воли собственного народа - это очевидно путь в никуда.

Президент пригласил владык УПЦ (МП) к диалогу, чтобы они из первых уст услышали информацию о его переговоры с Вселенским Патриархом, о соглашении между Украиной и Константинопольским Патриархатом и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора.

Президент Украины готов к диалогу. Двери "Украинского дома" остаются открытыми".

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как Собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Тогда же, 13 ноября собор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.