Враг 4 раза обстрелял позиции ВСУ с начала суток, ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС

"Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалыка. Из минометов калибра 82 мм оккупанты дважды обстреляли наши опорные пункты в районе Крымского, а из гранатометов враг провоцировал украинских военных неподалеку от Красногоровки", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).
Там констатируют, что обороняющиеся подразделения в ходе выполнения задач применяют для стабилизации ситуации дежурные огневые средства, "однако, готовы и к более активным мерам".
"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил. В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал", - информируют в пресс-центре.
Напомним, за прошедшие сутки, 12 ноября, враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ, один украинский воин получил легкое ранение, уничтожен один оккупант.