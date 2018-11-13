МИД Канады осудил "выборы" в ОРДЛО и впервые назвал РФ страной-оккупантом

Об этом говорится в заявлении МИД Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада присоединяется к европейским союзников и США и безоговорочно отрицает нелегитимные и незаконные выборы, проведенные 11 ноября на оккупированном Россией Востоке Украины", - заявили в канадском МИД.

В ведомстве отметили, что эти "выборы" были "попыткой оправдать правления поставленных Россией марионеток". "При отсутствии признанной правовой базы или авторитетного международного мониторинга международное сообщество не признает эти "выборы", - отмечается в заявлении.

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В МИД добавили, что "канадцы продолжают стоять бок о бок с народом Украины".

В заявлении МИД Канады впервые назвал ОРДЛО оккупированными Россией территориями. Ранее во внешнеполитическом ведомстве старались не называть непосредственно страну-оккупанта.

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Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.