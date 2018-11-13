Россия отказалась созвать внеочередное заседание переговорной группы в Минске из-за фейковых "выборов", проведенных на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, оОб этом вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева на переговорах в Минске написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Россия, несмотря на готовность представителей ОБСЕ немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с фейковыvb выборами в Донбассе, категорически отказалась от этой инициативы Украины, заявив, что "не видит в ней необходимости". ОБСЕ получило от российских представителей соответствующее письмо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет провести внеочередное заседание ТКГ из-за фейковых "выборов" на Донбассе, ОБСЕ готова, РФ - молчит, - Ирина Геращенко

Россия взяла на себя полную ответственность за псевдовыборы на Донбассе и их разрушительные последствия.

Россия делает ставку на срыв мирных переговоров и нагло демонстрирует, что до президентских выборов в Украине, на которых она стремится увидеть другого, чем Порошенко, победителя, никаких подвижек в мирных переговорах не будет.

Россия стремится к дестабилизации на фронте и в целом в Украине.

Россия дает понять, что никакого прогресса в освобождении заложников и политзаключенных не будет.

Россия видит судьбу оккупированного Донбасса как серую зону, идет на замороженный конфликт и создает там второе Приднестровье. Вот чем обернулись для жителей Донбасса крики "Путин, приди!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в Минске официально заявила, что признает результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Эта авантюра будет иметь серьезные последствия, - Ирина Геращенко

Наши действия? Украина, власть, дипломаты должны мобилизовать все усилия и требовать от европейских и американских партнеров усиления санкций против РФ.

И - ключевое - мы не должны дать Кремлю шанса вмешаться в украинские президентские и парламентские выборы и на криках определенной части населения "тот, кто снизит тарифы, приди", завести лояльного Кремлю кандидата, который (которая), тихонько сдаст Крым и Донбасс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша цель - не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах, - первый вице-спикер Ирина Геращенко