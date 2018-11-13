ID-карты позволяют голосовать на выборах, но не предусмотрены законом как документ для кандидатов в президенты при регистрации в ЦИК, - ГМС

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной миграционной службы (ГМС).

"Владельцы ID-карт никоим образом не могут быть ограничены в праве голоса на предстоящих выборах Президента Украины. При этом новая ID-карта, до завершения паспортной реформы, используется в Украине наравне с предыдущим образцом паспорта гражданина Украины в форме книжечки (образца 1994 года), издававшегося гражданам раньше", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На президентские выборы в бюджете предусмотрены 2,35 млрд грн, - ЦИК

В то же время, уточняют в ГМС, ЦИК регистрирует кандидатов на пост Президента Украины при условии получения исчерпывающего перечня документов, среди которых - ксерокопии первой и второй страниц паспорта гражданина Украины и страниц, где указываются сведения о его месте жительства. Эти данные не может предоставить владелец ID-карты.

Напомним, 13 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на пресс-конференции "Первые шаги и ближайшие планы ЦИК" сообщила, что Закон Украины "О выборах Президента Украины" не учитывает существования ID-карты, поэтому ее владельцам невозможно обеспечить некоторые предусмотренные законодательством процедуры.

Также читайте: Рейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", "Оппоблок", БПП, Радикальная партия, - опрос