Наложен арест на партию сельхозпродукции стоимостью 4,2 млн грн, предназначенную для экспорта компаниями, входившими в состав конвертцентра

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области была пресечена деятельность конвертцентра, через который для крупных сельхозкомпаний и зернотрейдеров проконвертировано больше 180 млн грн.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины был дополнительно установлен ряд связанных фиктивных и транзитных предприятий, реквизиты которых использовали организаторы конвертационного центра для прикрытия своей незаконной деятельности. В частности, установлено, что от имени этих компаний фигуранты экспортировали незаконно полученную сельскохозяйственную продукцию в адрес подконтрольных компаний-нерезидентов.

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На основании постановлений суда были проведены обыски в Полтавской и Кировоградской областях в местах хранения указанной сельхозпродукции и документации по ее приобретению. По результатам обысков изъяты черновые записи, а также первичную финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию по операциям, проведенным предприятиями, входящими в состав "конверта".

Кроме того, было изъято и наложен арест на 691 тонну кукурузы и пшеницы общей стоимостью 4,2 млн грн, предназначенных для дальнейшего экспорта через подконтрольные фигурантам компании.

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Следствие продолжается.