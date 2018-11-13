Адвокат Дронова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП в Харькове, требует отвода экспертов

Об этом сообщает корреспондент Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Защитник обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица после ознакомления с выводами дополнительной экспертизы заявил, что она содержит разногласия и противоречия.

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"Это свидетельствует об исключительной некомпетентной предвзятости судебных экспертов, которые осуществляли экспертные исследования в уголовном производстве, нарушении принципов законности, независимости, объективности и полноты экспертного исследования, халатном отношении к своей профессиональной деятельности и неспособности обеспечить выполнение возложенных на них обязанностей", - заявил Перепелица во время заседания, требуя отвода четырех экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые проводили автотехническую и дополнительную экспертизы.

Судья Виктор Попрас отметил, что УПК требует заслушать лиц, отвод которых планируется. Но прежде чем объявить перерыв для вызова в судебное заседание экспертов, он рассмотрел ряд ходатайств представительницы пострадавших Ларисы Матвеевой.

Суд согласился приобщить к материалам дела копии чеков, которые подтверждают, что пострадавшие, чьи интересы представляет Матвеева, вернули средства, которые переводила иметь обвиняемой Елены Зайцевой Татьяна. Он также приобщил адвокатский запрос Матвеевой в Минздрав по проведению судебной наркологической экспертизы Зайцевой и ответ на него. Мотивируя ходатайство, Матвеева указала, что намерена использовать эти документы, чтобы доказать, что выводы судебной наркологической экспертизы не являются надлежащим доказательством по делу и их не надо принимать во внимание.

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Матвеева также хотела, чтобы суд вызвал для дачи показаний медсестру наркологического диспансера, которая принимала участие в осмотре Зайцевой сразу после аварии, и экспертов, которые проводили психиатрическую экспертизу. Представительница пострадавших хотела использовать эти допросы, чтобы доказать, что на момент аварии Зайцева была под воздействием наркотических веществ. Но суд не удовлетворил эти ходатайства.

"Обстоятельства, для установления которых (защита Дронова, - Ред.) просит вызвать и допросить в судебном заседании экспертов, проводивших эту экспертизу, лежат за пределами судебно-психиатрической экспертизы", - отметил судья.

Следующее заседание по делу назначено на 20 ноября.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

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Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.