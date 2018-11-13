ПРООН презентовала программу по разминированию Донетчины, - ОГА

Об пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донбасс остается одной из самых заминированных территорий мира, - ООН

"Состоялась встреча заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Игоря Стокоза с делегацией ПРООН совместно с международными партнерами, Halo-Ukraine, FSD и DDG. Поводом для нее стала актуальная проблема для Донецкой области, которая касается разминирования территорий вблизи населенных пунктов. На мероприятии состоялась презентация программы деятельности партнеров и ПРООН в связи с перспективными изменениями законодательства Украины в сфере противоминной деятельности, а также рассмотрели вопросы и наблюдения от облгосадминистрации по выполняемой работе по разминированию территории в регионе", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз отметил, что область всегда готова к сотрудничеству, а также поблагодарил за то, что международные организации стремятся помочь ей в трудное время.

"Пока территория области не разминирована, нет возможности внедрять в ней другие проекты. Невозможно восстанавливать инфраструктуру. Разминирование занимает очень много времени", - сказал Стокоз.

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Напомним, по данным Минобороны, группы разминирования за время войны на востоке Украины разминировали около 4030 гектаров территории и 1356 километров дорог, обнаружены и обезврежены 253 716 единиц взрывоопасных предметов.

6 ноября парламент принял законопроект о противоминной деятельности в Украине. Теперь Кабмин создаст Национальное агентство по противоминной деятельности.

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани 9 ноября подписали соглашение о Программе Евросоюза по поддержке востока Украины на EUR50 млн.