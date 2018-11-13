На ликвидацию последствий взрывов боеприпасов под Ичней выделено 2,1 млн грн, - Черниговская ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подписано распоряжение по второму перечню работ и выделены средства в сумме более 2 млн грн. Работы в пострадавших населенных пунктах ведутся, в частности сейчас активно выкладываются печи и, думаю, еще до Нового года люди будут иметь хорошие ремонты", - сообщил директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА Игорь Слезко.

На ликвидацию последствий ЧС в Ичнянском районе Черниговщина получила из резервного фонда госбюджета 100 млн грн. Черниговская ОГА использует их небольшими траншами в соответствии с подготовленных списков работ. Так, 8 ноября на приобретение жилья для 6 семей из Августовки, проведения ремонтно-восстановительных работ в 18 жилых домах частного сектора и 5- учебных заведениях, было выделено 6 млн грн.

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Сейчас, согласно распоряжению, более 800 тыс. грн получит департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ОГА и 1,3 млн грн - Ичнянский городской совет, которому средства выделяются на приобретение людям жилья и проектные работы.

Напоминаем, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области были введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").