Глава Генштаба Муженко обсудил ситуацию на Донбассе с главой СММ ОБСЕ Апаканом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генерального штаба в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 13 ноября в Киеве состоялась протокольная встреча начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко с Председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Послом Ертурулом Апаканом.



Стороны подробно обсудили ситуацию, которая сложилась в районе проведения операции Объединенных сил.

Начальник Генерального штаба отметил, что Вооруженные Силы Украины придерживаются положений минских договоренностей и прилагают все усилия по снижению уровня напряженности в районе проведения ООС.



Также генерал армии Украины Виктор Муженко поздравил назначенного на должность нового первого заместителя Главы Миссии господина Марка Этерингтона. Господин Марк Этерингтон имеет солидный опыт работы в Косово, Ираке и Афганистане, что будет способствовать выполнению задач в новой должности.



Глава Генерального штаба поблагодарил господина Эртурулу Апакана за ту важную работу, которую выполняет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.



В завершение визита делегация ОБСЕ посетила Зала памяти защитников Украины, что на территории Министерства обороны Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ призывает незамедлительно начать гуманитарное разминирование на Донбассе, - Сайдик и Апакан