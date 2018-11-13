Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
13.11.18 22:59

Норвегия обвиняет Россию в блокировке GPS во время учений НАТО

Министерство обороны Норвегии во вторник, 13 ноября, заявил, что российская сторона несет ответственность за сбой работы GPS во время учений НАТО Trident Juncture.

Норвегия обвиняет Россию в блокировке GPS во время учений НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Министерство обороны Норвегии заявило, что оно "информированно о том, что помехи в работе GPS зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября и они сгенерированы российскими силами на Кольском полуострове". 

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию, заявил, что "методы атак в киберпространстве, электронные методы используются все чаще", а также что Североатлантический альянс "подходит к этим вопросам со всей серьезностью".

Читайте на "Цензор.НЕТ": К сбоям в системе навигации GPS на учениях НАТО может быть причастна РФ, - премьер Финляндии

Ранее премьер-министр Финляндии Сипиля заявил, что в стране будет проведено расследование относительно возможного вмешательства России в работу спутниковых навигационных систем GPS в Лапландии во время недавних военных учений НАТО в Норвегии. По словам Сипила, "целью вмешательства было продемонстрировать способность к таким действиям". 

Напомним, что учения НАТО стартовали 25 октября. В них приняли участие военнослужащие из 31 страны, включая Финляндию и Швецию, которые не являются членами НАТО. 12 ноября в Кремле заявили, что им ничего неизвестно о якобы вмешательство РФ в работу спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture."Есть тенденция обвинять РФ во всех смертных и других грехах", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: РФ продолжает наращивать войска в Арктике, - МИД Норвегии

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100