Украина, Молдова и Грузия договорились о создании общей платформы для противодействия гибридной агрессии России, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.
Во время встречи стороны договорились о нижеследующем:
- создание межгосударственной платформы
- обмен опытом реинтеграционной политики трех государств
- обмен опытом в сфере соблюдения прав человека на неподконтрольных и оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы
- создание механизма оценки рисков и анализа ситуации на неподконтрольных и оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы
"Создание общей платформы между нашими тремя государствами, пострадавших от агрессии Российской Федерации, станет площадкой по обмену опытом, выработки новых идей, чтобы в дальнейшем избежать повторения ошибок и использовать лучший опыт. Украина, Грузия и Молдова имеют общую проблему, а следовательно и пути противостояния должны нарабатывать общие.
В Меморандуме о сотрудничестве мы предусмотрим ключевые направления работы, о которых уже договорились и, возможно, предложим новые. Однако, наше сотрудничество касается исключительно мирного пути урегулирования конфликта", - рассказал глава МинВОТ Вадим Черныш.