Межпарламентская ассамблея Литвы, Польши и Украины призвала к ужесточению санкций против РФ. ВИДЕО

Как говорится в сюжете ТСН, в столице Литвы состоялась девятая сессия межпарламентской ассамблеи трех государств, пишет Цензор.НЕТ.

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На ней обсуждались вопросы совместной информационной, энергетической, военной и кибербезопасности. Создан новый, четвертый комитет ассамблеи - по вопросам безопасности.

В конечном документе ассамблеи главы парламентов трех стран призвали ЕС и страны Большой семерки ввести новые санкции против России за ее агрессивные действия в Азовском море.

"Проблемы Украины - это проблемы Европы, и это наши общие проблемы, и мы однозначно поддерживаем Украину на пути к евроинтеграции, и мы не изменим своей позиции", - заверил маршал Сената Республики Польша Станислав Карчевский.

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Также в Вильнюсе поддержано создание единого восточноевропейского энергетического хаба. "Это объединение наших усилий, как по объединению наших электростанций, так и по поставкам газа. Ведь сжиженный газ, который сегодня поставляется в Балтику, и газовые месторождения, которые есть в Украине, вместе могут создать большой комплекс действий, который позволит нам выйти полностью на энергетическую независимость от России", - пояснил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.