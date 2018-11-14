ВСП отстранил от правосудия пойманного на взятке в $8 тыс. судью Голосеевского райсуда Киева Новака до вынесения приговора по его делу

На заседании ВСП докладчик Алексей Маловацкий сообщил, что в Высший совет правосудия 8 ноября 2018 года поступило ходатайство заместителя генпрокурора - руководителя САП Назара Холодницкого о временном отстранении судьи Голосеевского районного суда города Киева А.В.Новака от правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговором суда или закрытия уголовного производства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України".

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Как указано в ходатайстве, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 марта 2018 года по части третьей статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), частью первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Высший совет правосудия, заслушав докладчика, судью Андрея Новака, прокурора шестого отдела управления процессуального руководства Андрея Касьяна, удовлетворил ходатайство и отстранил судью Голосеевского районного суда города Киева до вступления в законную силу приговором суда или закрытия уголовного производства.

Напомним, судью задержали 23 апреля 2018 года сразу после совершения преступления. На следующий день ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 УК Украины.

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Кроме того, Новак совершил действия относительно незаконного обращения с оружием и боевыми припасами.

Решением Высшего совета правосудия от 25 апреля 2018 года предоставлено разрешение на содержание под стражей судьи Голосеевского районного суда города Киева Андрея Новака до 21 июня 2018 года. Этим же постановлением определен размер залога. 25 апреля он вышел под залог в 120 000 гривен. Решением Высшего совета правосудия от 2 мая судью Голосеевского райсуда до 24 июня отстранили от правосудия в связи с связи с привлечением к уголовной ответственности. После этот срок продлили до 24 августа.

5 октября судья обжаловал свое отстранение от работы. 10 октября обвинительный акт в этом уголовном производстве передан в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Коллегией судей Соломенского районного суда города Киева на 5 ноября 2018 года по делу было назначено подготовительное судебное заседание.