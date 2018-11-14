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14.11.18 02:31

ВККСУ обнародовала результаты тестирования кандидатов в Верховный и Антикоррупционный суды

Высшая квалификационная комиссия судей 13 ноября утвердила результаты анонимного письменного тестирования на этапе экзамена во время квалифоценивания в пределах конкурсов на занятие вакантных должностей судей Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВККСУ.

Так, к выполнению практического задания допущены 108 кандидатов в ВАС из 170, 48 кандидатов в Апелляционную палату ВАС из 73, 104 кандидата в Кассационный административный суд ВС из 129, 64 кандидата в Кассационный хозяйственный суд ВС из 105, 54 кандидата в Кассационный уголовный суд ВС из 139, 95 кандидатов в Кассационный гражданский суд ВС из 152.

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Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины 12 ноября 2018 г. начала квалификационное оценивание 566 кандидатов, участвующих во втором конкурсе на должности судей Верховного Суда, и 270 кандидатов, претендующих на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

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