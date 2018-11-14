С начала года в Украине зафиксировано более 108 тыс. ДТП, в результате которых погибли 2266 человек, - Збанацкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил на пресс-конференции "Безопасность на дорогах - от стратегии к плану действий" заместитель генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владислав Збанацкий.

"По данным Патрульной полиции Украины, за 9 месяцев 2018 года зафиксировано более 108 тысяч дорожно-транспортных происшествий, то есть 396 за сутки. Из 17319 ДТП с пострадавшими (63 за сутки), погибли 2266 человек - это 8 человек за сутки. Фактически каждые три часа один украинец гибнет в ДТП. Травмированы 22394 человека (82 человека за сутки). Только за сентябрь погибли 277 человек", - отметил Збанацкий.

По его словам, международные эксперты отмечают, что в Украине низкий уровень безопасности на дорогах.

"В Украине показатели смертности и травматизма в результате ДТП являются одними из самых высоких в Европе. Мониторинг международных организаций засвидетельствовал, что уровень организации безопасности дорожного движения в Украине является достаточно низким", - сказал Збанацкий.

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Он отметил, что в Украине является актуальной проблема фальсификации медицинских справок водителям.

"Ведется работа по введению медицинских комиссий и медицинских справок для водителей в единую электронную базу. Мы видим достаточно много случаев, когда люди получили удостоверение водителя, а в случае ДТП оказывается, что этот человек болен и не мог управлять транспортным средством", - сказал Збанацкий.

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Он также отметил, что ДТП является одной из основных причин летальных случаев среди молодежи.

"В результате ДТП ежегодно в мире погибает более одного миллиона 300 тысяч человек, от 20 до 50 млн травмируются. Аварии на дорогах являются ведущей причиной смертности от травматизма людей в возрасте от 15 до 29 лет. Пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты являются уязвимой категорией и составляют 50% погибших на дорогах", - отметил Збанацкий.