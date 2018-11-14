В США создадут отдельное агентство по кибербезопасности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом говорится в распространенном в среду, 14 ноября, сообщении министерства.

Отмечается, что закон о создании агентства по кибербезопасности был принят Нижней палатой Конгресса США.

"Картина киберугроз постоянно меняется, и нам надо гарантировать, что мы занимаем должную позицию для защиты инфраструктуры Америки от угроз цифровых и физических", - приведены в релизе слова главы министерства Кирстьен Нильсен.

Документ ранее был согласован верхней палатой, теперь он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

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Тема киберугроз и противодействия им вышла на первый план в США после того, как прозвучали обвинения в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. В преддверии выборов в конгресс в ноябре 2018 года правоохранительные ведомства говорили об угрозах взлома инфраструктуры систем голосования в США или о кражах данных зарегистрированных избирателей. Однако непосредственно перед выборами Нильсен заявила об отсутствии признаков попыток сделать это со стороны иностранных государств.

Ранее более 50 стран договорились бороться с киберпреступностью. При этом Китай, Россия и США не подписали документ.

Накануне сообщалось, что в Центризбиркоме Украины создадут подразделение по кибербезопасности.