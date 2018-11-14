Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
14.11.18 08:49

США и Польша будут сотрудничать в военной сфере для сдерживания России, - Мэттис

По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, США намерены продолжить сотрудничество с Польшей в оборонной сфере. В Центральной Европе разместят американскую военную базу.

США и Польша будут сотрудничать в военной сфере для сдерживания России, - Мэттис

США и Польша будут сотрудничать в сфере обороны для сдерживания российской агрессии, сообщила пресс-служба Пентагона (министерства обороны США) 13 ноября, переждает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В этот день глава Пентагона Джеймс Мэттис встретился с министром обороны Польши Мариусом Блащаком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США консультируются с союзниками по НАТО относительно Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, - Мэттис

Стороны подтвердили намерение "сохранить тесные связи между США и Польшей в военной сфере по линии НАТО для сдерживания России".

Мэттис поблагодарил Блащака за возможность разместить в Центральной Европе 4 тыс. 500 американских военнослужащих на ротационной основе. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия использует историческую память для ухудшения отношений Украины и Польши, - Дещица

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100