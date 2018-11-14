Сегодня в Госслужбе по делам ветеранов начнется рассмотрение кандидатов в новый общественный совет. СПИСОК

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО, эксперт проектного офиса по созданию Министерства по делам ветеранов Виталий Кузьменко, передает Цензор.НЕТ.

"Закончился прием документов от кандидатов в новый общественный совет Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО. Что тут сказать ... 45 заявлений поданы ... грустно от количества "сомнительных" персон ... и хорошо, что нынешняя служба трансформируется в новое ветеранское ведомство и это будет просто репетиция создания общественного совета ... Все самое интересное будет после Нового года. Рассмотрение представленных документов от участников начнется 14 ноября в 11:00 на заседании инициативной группы", - рассказал он и опубликовал список поданных заявлений.

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Публикуем список на языке оригинала:

1 Асоціація ветеранів внутрішніх військ та Національної гвардії України

Федорчук Георгій Миколайович

2 ГО "Ветеранське братерство"

Шатровський Дмитро Олегович

3 Всеукраїнське об’єднання інвалідів постраждалих від мін та учасників АТО

Запорожець Людмила Альбертівна

4 "Всеукраїнський союз громадських організацій ветеранів та інвалідів війни, військової служби, ВМС та моряків-підводників України "

Голованов Володимир Васильович

5 Київська організація ветеранів війни

Оліферко Аркадій Арсентійович

6 Всеукраїнська громадська організація ім. М. І. Пирогова "Військова медицина України"

Малиш Олександр Олексійович

7 ГО "Національні дружини"

Бобер Ігор Сергійович

8 ГО "Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та ветеранів військ зв’язку"

Семерич Юрій Петрович

9 ГО "Спілка ветеранів та випускників Полтавського вищого зенітно-ракетного командного червонопрапорного училища ім. генерала армії Ватутіна М. Ф. "

Зорін Ігор Валерійович

10 Всеукраїнська спілка ветеранів війни

Попович Володимир Васильович

11 Всеукраїнська організація інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій

Маматов Олександр Леонідович

12 Міжнародна благодійна організація "Фонд інформаційної, правової та економічної підтримки військовослужбовців запасу"

Петренко Микола Миколайович

13 Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України "Співдружність"

Сінченко Сергій Григорович

14 ВГО "Об’єднані війною 90 батальйон"

Баранов Віталій Анатолійович

15 ГО "Об’єднання Добровольців"

Живко Олена Олександрівна

16 ГО "Єдність та допомога"

Кушнаров Станіслав Валерійович

17 Рада організацій ветеранів України

Савін Борис Іванович

18 ГО "Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників" Суботін Валерій Олександрович

19 ВГО "Товариство українських офіцерів"

Стеценко Олександр Олексійович

20 ГО "Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій"

Шиян Андрій Вікторович

21 ГО "Спілка ветеранів та інвалідів АТО "Дух воїна України"

Ламбурський Олександр Борисович

22 Міжнародна громадська організація "Бойове братерство без кордонів"

Іванова Валентина Василівна

23 ГО "Спілка учасників АТО Боярки"

Міщенко Ігор Максимович

24 ГО "Координаційний центр допомоги"

Мотінова Ольга Миколаївна

25 ВГО "Спілка ветеранів війни з Росією"

Войтко Олександр Володимирович

26 ГО "Національна асамблея людей з інвалідністю України"

Терещенко Олександр Леонідович

27 ВГО "Об’єднання ветеранів розвідки України" Чепець

Володимир Іванович

28 Всеукраїнський союз громадських об’єднань учасників бойових дій, антитерористичної операції, ветеранів військової служби та правоохоронних органів Кочкін

Сергій Михайлович

29 ГС "Всеукраїнське об’єднання "Федерація організацій миротворців України" Палій

Віктор Миколайович

30 ГО "Всеукраїнське об’єднання "Союз учасників миротворчих операцій" Старіков

Олег Іванович

31 Громадський рух соціальних ініціатив учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів м. Києва Віданов

Анатолій Васильович

32 Співдружність учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів у Київській області "Честь та праця" Кудряченко

Віктор Володимирович

33 ВГО "Спілка офіцерів України" Сасько

Олександр Вікторович

34 Українська спілка в’язнів-жертв нацизму Демидов

Маркіян Дмитрович

35 ГО "Всеукраїнська асоціація ветеранів війни та служби цивільного захисту" Доманський

Віктор Анатолійович

36 ГО "Спілка учасників бойових дій, пенсіонерів і ветеранів Збройних Сил України, інших збройних формувань та правоохоронних органів Західного регіону України" Войцещук

Сергій Іванович

37 ГО "Національний центр правозахисту" Поліщук

Денис Валерійович

38 Українська організація борців антифашистського опору Гулей

Анастасія Василівна

39 ГО "Всеукраїнська організація "Довічне право інваліда, ветерана, учасника бойових дій" Іванова

Любов Михайлівна

40 ВГО "Союз учасників бойових дій" Вискребець

Ігор Олександрович

41 ГО "Всеукраїнське об’єднання учасників АТО "Українці-разом!" Руденко

Олександр Володимирович

42 ГО "Товариство сприяння Збройним Силам України та військово-морському флоту "Цивільний корпус "АЗОВ" Лисєнко

Олексій Сергійович

43 ГО "Всеукраїнський альянс бійців та волонтерів АТО" Касьян

Ольга Олександрівна

44 Благодійний фонд "Захист України" Рекун

Олена Олегівна

45 ГО "Захист і реконструкція країни" Макєєв

Нікіта Вікторович











