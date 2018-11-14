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14.11.18 09:52

Ситуация катастрофическая. Общество на грани социального срыва, - мэр Смелы просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением в городе

Городской голова Смелы Черкасской области заявил, что общество на грани социального срыва в связи с ситуацией с теплоснабжением.

Ситуация катастрофическая. Общество на грани социального срыва, - мэр Смелы просит Гройсмана вмешаться в ситуацию с теплоснабжением в городе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Алексей Цыбко сообщил в эфире "112 Украина".

"Ситуация катастрофическая, с каждым днем температура становится меньше. Мы слили воду из системы отопления. В Кабмине я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва, и сегодня командировали своего городского голову на переговоры в Кабмин. Я буду просить вмешательства председателя правительства Гройсмана относительно ситуации, которая сложилась в городе", - отметил Цыбко.

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Напомним, в Смеле из-за отсутствия теплоснабжения местные жители вышли на митинг к зданию городского совета, а также перекрыли дорогу, которая ведет в Киев. По словам пресс-секретаря полиции области, движение в городе уже восстановлено.

Ранее Смелянский горсовет принял решение о введении чрезвычайного положения в городе. Местные власти возлагают вину на компанию "Энергоинвест", у которой долги перед поставщиками газа.

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