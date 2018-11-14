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14.11.18 10:20

Снегопад в Киеве: на дороги столицы вышла снегоуборочная техника, - КГГА

Спецтехника коммунальной корпорации "Киевавтодор" уже работает на дорогах столицы.

Снегопад в Киеве: на дороги столицы вышла снегоуборочная техника, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С началом снегопада снегоуборочная техника дорожно-эксплуатационных предприятий КК "Киевавтодор" оперативно начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами с целью недопущения образования скользкости", - сообщили в коммунальной корпорации.

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В связи с ухудшением погодных условий коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными при движении по городу в условиях снегопада.

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