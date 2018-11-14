"Я буду завтра объединяться с городским головой Кривого Рога", - мэр Смелы Цыбко о приглашении на Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Цибко заявил в эфире "112".

"Меня завтра пригласили на заседание правительства. Я буду завтра объединяться с городским головой Кривого Рога", - заявил он.

Он также уточнил, что в городе сливают воду из теплосетей, чтобы избежать аварий.

"Это стоит около 400 тысяч гривен", - уточнил он.

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Кроме того, при помощи других районных центров области были эвакуированы лежачие больные из городской больницы.

"Около 30 скорых из других райцентров области приехали и увезли из больницы лежачих больных", - заявил Цыбко.

Напомним, в Смеле из-за отсутствия теплоснабжения местные жители вышли на митинг к зданию городского совета, а также перекрыли дорогу, которая ведет в Киев. По словам пресс-секретаря полиции области, движение в городе уже восстановлено.

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Ранее Смелянский горсовет принял решение о введении чрезвычайного положения в городе. Местные власти возлагают вину на компанию "Энергоинвест", у которой долги перед поставщиками газа.

В Кривом Роге без тепла оставались 78 школ, 75 детсадов, 22 лечебных учреждения и более 2 тыс. домов - абоненты Криворожской теплоцентрали. Сегодня стало известно, что последняя котельная была запущена, тепло подадут в течение суток.

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