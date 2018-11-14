Пробки в Киеве: первый снег парализовал движение в столице, спровоцировав уже более 50 аварий (обновлено). ФОТОрепортаж+КАРТА

Как передает Цензор.НЕТ, согласно данным Google Maps, в пробках и тянучках застрял транспорт как на правом, так и на левом берегу Днепра.

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Движение транспорта затруднено на всех мостах Киева. Заторы есть как в центре города, так и в спальных районах столицы.





Кроме того, наблюдается напряженное движение по проспекту Победы. В центре города водителям нужно приготовиться к заторам на улицах Льва Толстого, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Хмельницкого, Лысенко, Владимирской, бульвару Шевченко, на Крещатике, Майдане Независимости, Петровской аллее. На Печерске стоят Шелковичная, Институтская, Крепостной переулок, Грушевского.









"ДТП с пострадавшими и опрокидыванием в Киеве в начале гостомельской трассы: на место едут скорая и полиция. Всего по городу с начала снегопада больше 50 аварий, 4 с пострадавшими. Очень просим не испытывать судьбу и не выезжать", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Как сообщалось ранее, вчера, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий городские власти просили киевлян отдавать предпочтение общественному транспорту и пересесть с личного транспорта. Снегопад, который по прогнозам должен продлиться в течение дня и создать покров в 4 см, может также стать причиной гололеда.