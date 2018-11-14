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14.11.18 11:09

Рекордные пробки в Киеве: первый снег парализовал движение в столице, спровоцировав уже более 50 аварий (обновлено). ФОТОрепортаж+КАРТА

Первый снег в Киеве, который начал идти утром, привел к серьезным заторам на дорогах Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно данным Google Maps, в пробках и тянучках застрял транспорт как на правом, так и на левом берегу Днепра. 

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Движение транспорта затруднено на всех мостах Киева. Заторы есть как в центре города, так и в спальных районах столицы.

Рекордные пробки в Киеве: первый снег парализовал движение в столице, спровоцировав уже более 50 аварий (обновлено) 01
Рекордные пробки в Киеве: первый снег парализовал движение в столице, спровоцировав уже более 50 аварий (обновлено) 02

Кроме того, наблюдается напряженное движение по проспекту Победы. В центре города водителям нужно приготовиться к заторам на улицах Льва Толстого, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Хмельницкого, Лысенко, Владимирской, бульвару Шевченко, на Крещатике, Майдане Независимости, Петровской аллее. На Печерске стоят Шелковичная, Институтская, Крепостной переулок, Грушевского.

Рекордные пробки в Киеве: первый снег парализовал движение в столице, спровоцировав уже более 50 аварий (обновлено) 03
Рекордные пробки в Киеве: первый снег парализовал движение в столице, спровоцировав уже более 50 аварий (обновлено) 04
Рекордные пробки в Киеве: первый снег парализовал движение в столице, спровоцировав уже более 50 аварий (обновлено) 05
Рекордные пробки в Киеве: первый снег парализовал движение в столице, спровоцировав уже более 50 аварий (обновлено) 06

"ДТП с пострадавшими и опрокидыванием в Киеве в начале гостомельской трассы: на место едут скорая и полиция. Всего по городу с начала снегопада больше 50 аварий, 4 с пострадавшими. Очень просим не испытывать судьбу и не выезжать", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Рекордные пробки в Киеве: первый снег парализовал движение в столице, спровоцировав уже более 50 аварий (обновлено) 07

Как сообщалось ранее, вчера, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий городские власти просили киевлян отдавать предпочтение общественному транспорту и пересесть с личного транспорта. Снегопад, который по прогнозам должен продлиться в течение дня и создать покров в 4 см, может также стать причиной гололеда.

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