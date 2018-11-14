В одной из школ Харькова ученик открыл стрельбу из травматического пистолета, - соцсети

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в паблике "Харьков 1654" в Facebook.

"Сегодня в ХСШ №17 один школьник принес, предположительно, травматический пистолет и во время перемены выстрелил, то ли случайно, то ли намеренно в одну из родительниц метров с 10. Попал в шею.

Администрация вызвала в школу родителей и после продолжительной беседы отпустила горе-стрелка вместе с орудием и родителями домой, а пострадавшая покинула территорию школы самостоятельно", - сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что по словам педагогов в прошлом году на этого ребенка уже писали много жалоб и характеризуют его как "неблагонадежного", а родители при этом "заряженные".

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"Полицию не вызывали, хотят замять этот инцидент и спустить на тормозах. Администрация школы, вероятно, будут друг-друга прикрывать", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что данная информация была получена от одного из педагогов, имя его не называется.

"Педагоги боятся за здоровье и жизни детей и за свое. Такое нельзя оставлять без внимания т.к. есть очень много примеров с очень печальными последствиями", - добавили в паблике "Харьков 1654".

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.