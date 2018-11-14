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14.11.18 10:53

Покушение на независимость и территориальную целостность Украины - это покушение на нашу собственную безопасность, - маршал Сената Польши Карчевский

Польша признает незыблемыми независимость и территориальную целостность Украины, заявил спикер Сената Польши Станислав Карчевский.

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Спикер Сената Польши Станислав Карчевский заявил, что покушение на независимость и территориальную целостность Украины является покушением на безопасность Польши и Литвы. Об этом он сообщил в ходе межпарламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польське радіо".

"Мы признаем незыблемыми независимость и территориальную целостность Украины, а любое покушение на них – это покушение на нашу собственную безопасность", – подчеркнул Карчевский. 

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Спикер Сената Польши Станислав Карчевский во время своего выступления также напомнил, что как Польша, так и Литва первыми внесли вклад в распад СССР. "Независимость Польши и Литвы является общей, ведь она совместно рождается и совместно умирает", - сказал он.

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