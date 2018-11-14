В "Газпроме" отреагировали на заявление США о "Северном потоке-2"

В российском газовом монополисте "Газпром" не восприняли всерьез слова постпреда США при ЕС Сондерса о том, что Вашингтон может затормозить строительство газопровода "Северный поток-2", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на газету "Коммерсант".

"Ну вы же все сами видите – 200 километров уже построили. И остальное достроим", – сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер на саммите АСЕАН в Сингапуре.

Напомним, накануне американский политик заявил во время визита в Брюссель, что США имеют большой набор инструментов, чтобы остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток - 2", но пока не намерены их называть.

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Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5-3% от ВВП.