Константинополь не мог оставаться равнодушным к украинскому народу, ищущему решения церковных проблем, которые мучают его в течение веков, - Варфоломей об автокефалии

"Константинопольская Церковь-Мать общается со всеми вами с бременем на сердце, в молитве вспоминая Голодомор украинского народа, трагическое и нечеловеческое событие 1932-1933 годов, когда множество людей погибли от преднамеренного и жестокого голода", - говорится в обращении Вселенского патриарха, обнародованном на сайте Украинской православной церкви в США, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы помним прошлое и учимся на такой трагедии, мы должны двигаться вперед в будущее с сочувствием и прощением. ... По этой причине, недопустимым является то, что Вселенский Престол - который согласно Святых канонов отвечает за единство и стабильность Православия - оставался бы равнодушным, когда Православные люди, такие, как Украинский народ страдают и ищут решения церковных проблем, которые мучают их в течение веков . Мы вмешиваемся, потому что это наш долг - исключительно на основе достоверно-церковных, всемирных и исключительно с наднациональных критериев - ради истины и традиций Церкви, защиты канонического порядка и идентичности Православия, всегда для торжества тела Христова, а не для себя и не для демонстрации мировой силы или власти. Оставаясь равнодушными, мы остались бы без оправдания перед Богом и историей", - отметил Варфоломей.

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Вселенский патриарх Варфоломей также указал, что Священный Синод решил предоставить автокефалию "многострадальной Православной церкви в Украине, чтобы она присоединилась к полноте Православия в единстве и внутреннем мире".

"Поэтому, так же, как мы предоставили автокефалию всем поместным Церквам, Священный Синод решил предоставить автокефалию многострадальной Православной Церкви в Украине, чтобы она присоединилась к полноте Православия в единстве и внутреннем мире. Только Первый Престол Православия, Константинопольская Церковь имеет эту большую ответственность согласно Святых канонов. Пусть Бог подаст покой душам всех жертв Голодомора, а всем Вам, духовные дети, пусть Он дарует терпение в испытаниях, а также любовь и прощение друг другу", - резюмировал патриарх.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Тогда же, 13 ноября собор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.