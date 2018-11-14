Экс-воина АТО с Тернопольщины Малявского, уехавшего на заработки в Польшу, нашли повешенным на окраинах Варшавы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в течение года он находился на заработках.

По информации местных СМИ, перед этим парень три дня не приходил на работу и друзья забили тревогу.

Полиции понадобилось всего несколько часов, чтобы разыскать пропавшего. На опознание тела в соседнюю страну ездила мать парня. Львовские волонтеры, с которыми Марьян дружил, помогали с доставкой тела домой. На похоронах парня присутствовали его побратимы со всей Украины.

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С 2015-го до 2016-го года Марьян нес службу на Донбассе в составе медицинского батальона "Госпитальеры". До войны он работал рекламным менеджером, когда на Востоке начались боевые действия, пошел добровольцем.

"Не могу жить спокойно, зная, что враг убивает украинцев..." - пояснил он тогда свое решение.

В настоящее время на войне его младший брат Юрий.

"Марьян прошел горячие точки, вернулся во Львов, около года в нашем волонтерском центре помогал с отправкой медикаментов на Восток, проводил обучение. В то же время сам проходил адаптацию на мирной территории, искал работу, - рассказала волонтер Елена Живко. - Во Львове было трудно найти работу, поэтому отправился за границу. Был в Польше около года. Работал в отеле в Варшаве. Когда несколько дней он не пришел на работу, начали его поиски. Полиция нашла его на обочине в посадке неживым".

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Версий причины смерти есть несколько, пока следствие не предоставило окончательный вывод. Сначала предполагали, что Марьяна могли убить и инсценировать повешение, впоследствии начали склоняться к версии о суициде. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, которые установят, были ли на теле следы насилия, в конечном итоге, определят точную дату смерти. Следователи изъяли вещи, которые были у Марьяна, все это тоже будет исследовано.