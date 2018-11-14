Террористы обстреляли Марьинку: ранен местный житель, - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который был опубликован во вторник, 13 ноября.

В больнице города Курахово мужчина (50–59 лет) с перевязанным правым бедром сообщил наблюдателям, что 10 ноября, около 18.00, он находился в своей хозяйственной постройке на улице Прокофьева в Марьинке, когда услышал огонь из стрелкового оружия и ощутил острую боль в правом бедре.

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Врач медучреждения сообщил команде СММ, что в мужчину попала 5,45-мм пуля, которая пробила его правое бедро и вызвала гематому на левом бедре.

Напомним, в мае в Марьинке при обстреле погиб мирный житель. Мужчина вышел в свой двор на окраине города и был убит наповал.

Ранее сообщалось, что на Донбассе за три месяца погибли 12 мирных жителей.