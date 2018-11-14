Топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов, - "Укртатнафта"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"На данный момент топливный рынок Украины находится под угрозой дестабилизации из-за возможного прекращения РФ поставок нефтепродуктов в нашу страну. При этом Россия опосредованно, через поставки из Беларуси, контролирует до 80% украинского рынка дизтоплива, до 75% рынка сжиженного газа и до 50% - бензина. Итак, возможное прекращение поставок грозит коллапсом не только топливному рынку, но и украинской экономике и национальной безопасности. "Укртатнафта" считает необходимым немедленно разработать и внедрить комплекс мер по ограничению импорта нефтепродуктов из России, увеличить их импорт из других стран и нарастить собственное производство. Об этом говорится в письмах от имени ПАО "Укртатнафта", которые были направлены премьер-министру Украины В.Б. Гройсману и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А.В. Турчинову 12 ноября с.г.", - говорится в сообщении.











