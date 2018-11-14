В Ужгороде сгорели два автомобиля. По данным СМИ, это машины бывшего главы областного СБУ

В Ужгороде ночью сожгли два элитных автомобиля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Возгорание двух автомобилей Audi Q5, 2013 года выпуска, и Volkswagen Touareg, 2013 г. в., произошли по адресу: город Ужгород, улица Рылеева.

"Огнем уничтожен автомобиль Audi Q5. Также поврежден моторный отсек, салон другого автомобиля и 10 кв. ламберии (вагонки, – ред.) жилого дома", – сообщили в ДСНС Закарпатской области.

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Местные СМИ сообщают, что автомобили принадлежали бывшему руководителю областного Управления СБУ, который занимал эту должность в период 2013-2014 годов.

"Михаил Феделеш был назначен руководителем облуправления СБУ в марте 2013 года. Именно во времена управления структурой М. Феделеша произошла Революция Достоинства, и именно он возглавлял Управление СБУ во время Майдана, когда прослушивались телефоны первых лиц области, дипломатов, журналистов и активистов", – пишет местное издание "Закарпатье онлайн".

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