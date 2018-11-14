Российский восьмиклассник принес в школу топор, ножи и канистру бензина, а затем принял яд в кабинете директора

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "РИА Новости".

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Восьмиклассник принес холодное оружие в школу в хуторе Красный13 ноября. В областной администрации сообщили, что учитель изъял опасные предметы. Районные чиновники заявили, что, по словам учеников, школьник не хотел никому навредить.

Источник агентства сообщил, что восьмиклассник выложил предметы на парту, после чего учителя отвели его в кабинет директора. Там школьник в присутствии взрослых что-то съел, предположительно, крысиный яд. Его госпитализировали.

В полиции считают, что школьник хотел напугать одноклассников из-за возможного конфликта.

Как сообщает "112", 14-летнего Диму из Красного Хутора, который пришел в школу с топором и выпил яд, обзывали жирным.

"Дима учится в восьмом классе. Учителя говорят, что он замкнутый и друзей у него нет, а одноклассники ещё и обзывают его жирным и смеются. Вот он и пришёл мстить", - отмечает ресурс.