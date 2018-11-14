Государственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря, - Гройсман

Государственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
По словам и. о. министра экономики Оксаны Маркаровой, правительство готово подать на рассмотрение Верховной Рады проект закона о Госбюджете во втором чтении.
Были учтены замечания бюджетного комитета парламента. Изменения коснулись небольшой части программ по доходам.
Также были внесены коррективы по расходам.
Отдельно Маркарова и Гройсман подчеркнули заложенную статью расходов как выплата госдолга. При этом Маркарова отметила, что это не отразится на строительстве объектов инфраструктуры.
Проект бюджета был одобрен правительством и будет передан в Верховную Раду.