Государственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря, - Гройсман

Государственный бюджет на 2019 год необходимо принять до 1 декабря. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам и. о. министра экономики Оксаны Маркаровой, правительство готово подать на рассмотрение Верховной Рады проект закона о Госбюджете во втором чтении.

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Были учтены замечания бюджетного комитета парламента. Изменения коснулись небольшой части программ по доходам.

Также были внесены коррективы по расходам.

Отдельно Маркарова и Гройсман подчеркнули заложенную статью расходов как выплата госдолга. При этом Маркарова отметила, что это не отразится на строительстве объектов инфраструктуры.

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Проект бюджета был одобрен правительством и будет передан в Верховную Раду.