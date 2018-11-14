Сумма, предусмотренная в Госбюджете-2019 на оборону, недостаточна, - Полторак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства заявил министр обороны Степан Полторак.
"Расходы на оборону, не на безопасность, а на оборону, недостаточны. Я не хочу называть конкретных цифр, но этого не достаточно", - сказал он.
Отдельно Полторак остановился на проблеме хранения боеприпасов.
"Базы, арсеналы и склады. Я столько грязи не слышал в свой адрес никогда – из-за того, что правительство не принимает никаких решений. Но та проблема накапливалась давно. Больше 20 арсеналов стояли на сокращении… Тот ресурс, который мы получаем на обустройство баз арсеналов, смешон. 500 миллионов было в прошлом году. В этом году тоже 500 млн. Мы даже не сможем достроить те хранилища, которые планировали", - добавил он.
"Свой план Путин не отменял и не отказался от него", - добавил министр.
В свою очередь премьер-министр Гройсман напомнил, что закон предполагает трату на обороны 5%, тогда как правительство выделило больше - 5,3%.
"Это вопрос не только финансирования, но и эффективности расходования средств", - добавил он.
Полторак его поддержал, отметив необходимость аудита расходования средств, приведя в пример покупку жилья для военнослужащих и их семей: "Часто это вопрос не финансирования, а воли на местах".
Замечание Полторака добавлено в протокол и будет рассмотрено.
Также Полтарака обязали предоставить правительству план проверок расходования средств на оборону и все касающиеся обороны процессы.