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14.11.18 12:39

Гройсман грозит применить механизм обращения в ВР об отстранении от работы мэров, не начавших отопительный сезон в своих городах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает безответственными и недопустимыми действия отдельных мэров украинских городов, в которых до сих пор есть проблемы с теплоснабжением.

Гройсман грозит применить механизм обращения в ВР об отстранении от работы мэров, не начавших отопительный сезон в своих городах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на заседании правительства.

"Заложниками таких действий являются люди. И я 24 часа в сутки вынужден заниматься вопросом поставок тепла, разблокировать его волевым решением и личным вмешательством - по Кривому Рогу, Павлограду, Херсону... Сколько раз я говорю: неужели так трудно подготовить с апреля систему ТКЭ? Уже полномочия дали, закачали 17 млрд кубов газа, одобрили закон о реструктуризации долгов, приняли решение о начале сезона еще в октябре. Но дотянули до последнего ... Зачем такие люди избираются в мэры, если не могут сделать элементарные вещи? ", - сказал Гройсман.

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Также он добавил, что готов применить механизм обращения в ВР об отстранении от работы мэров, которые не начали отопительный сезон в своих городах.

"Мне надоела безответственность, которую люди испытывают на себе каждый день", - отметил премьер.

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