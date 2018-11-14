"Нафтогаз": В зоне риска остаются 22 из 1168 теплоснабжающих предприятий по Украине. СПИСОК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе НАК "Нафтогаз Украины".

"Ключевые проблемные ситуации с производителями тепла сейчас сложились в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка", – констатирует НАК

Компания поясняет, что производители тепла в этих городах накопили значительную задолженность, не придерживаются графиков ее погашения или в предыдущем периоде рассчитались с "Нафтогазом" менее чем за 90% использованного газа.

"До тех пор, пока эти предприятия не выполнят данные требования законодательства, "Нафтогаз" не может предоставить им номинации на газ на льготных условиях, определенных Кабинетом Министров", – отмечается в сообщении НАК.

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Согласно ему, долг принадлежащих государству Криворожской, Северодонецкой и Херсонской ТЭЦ составляет соответственно 1056,9 млн грн, 449 млн грн и 354,5 млн грн, и для возобновления поставок газа необходимо уплатить соответственно 374 млн грн, 66,4 млн грн и 95,1 млн грн.

В Смеле, Первомайске и Шепетовке теплоснабжающими предприятиями выступают ООО "Смела Энергоинвест", КП "Первомайсктеплокомунэнерго" и ООО "Шепетовка Энергоинвест" с долгами соответственно 85,5 млн грн, 42,8 млн грн и 56 млн грн. "Нафтогаз" указывает, что у поставщика тепла в Смеле отсутствует подтверждение прав на пользование теплогенерирующими мощностями, а в Первомайске и Шепетовке для возобновления поставок газа необходимо заплатить соответственно 7,1 млн грн и 22,3 млн грн.

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Среди других проблемных регионов "Нафтогаз" назвал Пятихатки (для начала газоснабжения необходимо оплатить 1,8 млн грн), Бердянск (0,8 млн грн), Фастов (3,5 млн грн), Кропивницкий (37,2 млн грн), Киево-Святошинский район (4,2 млн грн) и абонентов ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" в Донецкой области (268 млн грн).

"Нафтогаз" отмечает, что в большинстве случаев накопление значительной задолженности и срыв графика ее погашения являются следствием бездействия местных органов власти, и надеется, что местные органы власти и управляющие этих предприятий безотлагательно присоединятся к решению проблемы.

В ситуации с Херсонской, Криворожской и Северодонецкой ТЭЦ ответственность несет Фонд госимущества, в управлении которого находятся данные предприятия, поэтому ситуация с ними может быть урегулирована только при участии Кабмина, добавляет НАК.

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"Нафтогаз" напоминает, что обязательными условиями льготной поставки газа производителям тепла, согласно постановлению Кабмина, являются подписание договора с "Нафтогазом" и выполнение хотя бы одного из условий: уровень расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций), заключение и выполнение договора реструктуризации, согласование с "Нафтогазом" и местными властями графика погашения задолженности до 2021 года, его выполнение и оплата текущих платежей.



