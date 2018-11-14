Новый посол Венгрии в Украине приступил к работе и уже учит украинский язык

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Тwitter сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

"Сегодня принял копии верительных грамот у нового посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто (István Íjgyártó). Договорились работать над позитивной повесткой дня двусторонних отношений. Господин посол изучает украинский язык, который, несомненно, поможет ему в профессиональной деятельности", - написал Боднар.



Фото: Боднар/Twitter

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Как сообщалось, 8 ноября МИД выдал агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии в Киеве.