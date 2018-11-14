Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
14.11.18 13:17

Новый посол Венгрии в Украине приступил к работе и уже учит украинский язык

Новый посол Венгрии Иштван Ийдярто прибыл в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Тwitter сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

"Сегодня принял копии верительных грамот у нового посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто (István Íjgyártó). Договорились работать над позитивной повесткой дня двусторонних отношений. Господин посол изучает украинский язык, который, несомненно, поможет ему в профессиональной деятельности", - написал Боднар.

Новый посол Венгрии в Украине приступил к работе и уже учит украинский язык 01
Фото: Боднар/Twitter

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Венгрии завершил каденцию в Украине

Новый посол Венгрии в Украине приступил к работе и уже учит украинский язык 02

Как сообщалось, 8 ноября МИД выдал агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии в Киеве.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100