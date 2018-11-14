Рассмотрение кассации на приговор Пукачу по делу Гонгадзе перенесли на 28 ноября

Заседание в среду фактически не состоялось, суд перенес слушание, следующее заседание состоится 28 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

14 ноября суд должен был приступить к рассмотрению кассации. По словам представителя А.Подольского Татьяны Костиной, материалы Печерского районного суда Киева по обвинению А.Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе до сих пор не рассекречены.

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"С мая 2018 года дело (кассация на приговор А.Пукачу, которую рассматривал высший специализированный суд Украины до момента формирования нового Верховного Суда. - Ред.) находится у судьи Голубицкого. Он сообщил, что дата рассмотрения будет назначена после выполнения определения суда о рассекречивании материалов", - сказала Т.Костина.

Она напомнила, что Высший спецсуд постановил рассекретить материалы Печерского райсуда по обвинению А.Пукача по ее ходатайству.

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В июне 2017 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел постановил рассекретить аудиозаписи заседаний Печерского районного суда Киева по обвинению экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.



По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".



В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".



6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.