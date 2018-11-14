Оккупанты на Донбассе создают "мобильные призывные пункты" для "отлова" мужского населения от 18 до 55 лет, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

По данным украинской разведки, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты вводят систему функционирования мобильных призывных пунктов. На их базе они планируют проведение медицинского обследования всего мужского населения в возрасте от 18 до 55 лет на пригодность к военной службе в составе российских оккупационных войск.

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Отмечается, что к лицам, которые будут уклоняться от медицинского обследования, оккупационными властями предусмотрено применение репрессивных мер.

"В случае задержания таких лиц на блокпосту или пункте пропуска, их будут направлять в "органов государственной безопасности" на поверку лояльности к российскому оккупационному режиму", - сообщили в ГУР.