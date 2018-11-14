В Киеве из-за снегопада произошло почти 300 ДТП. КАРТА

В Киеве в связи с осложнением погодных условий произошло почти 300 ДТП. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Билошицкий заявил об осложнении дорожного движения в связи с погодными условиями. "На данный момент все службы задействованы для ликвидации последствий. Создан специальный оперативный штаб, в который входят все службы, включая полицию, дорожные службы, ГСЧС", – отметил Билошицкий.

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Он отметил, что полиция предупреждала и проводила разъяснительную работу относительно технического состояния транспортных средств, чтобы водители заранее поменяли летнюю резину на зимнюю.

"Мы отмечаем большое количество транспортных происшествий в связи со сложившейся ситуацией. На данный момент в Киеве мы имеем около 300 ДТП, это начиная с утра, и это достаточно большое количество", – сообщил первый заместитель начальника полиции.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня утром, 14 ноября, в Киеве начался снегопад. Для очистки города от снега задействовано 287 единиц техники, а также 61 бригада по ручной уборке. В связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев. Наземный общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания движения.