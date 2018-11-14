НАПК получило доступ к реестру налоговой

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Государственная фискальная служба Украины подписали протокол о порядке автоматизированного обмена информацией. Этим документом согласован новый порядок предоставления Национальному агентству Государственной фискальной службой информации из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о доходах физических лиц", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, автоматизированный обмен информацией является одной из ключевых составляющих логического и арифметического контроля деклараций и предусматривает обмен информацией с 16 государственными реестрами.

"Мы предприняли очередной шаг к внедрению автоматизированного обмена информацией для проведения логического и арифметического контроля деклараций. Подписание протокола даст нам возможность организовать обмен данными с одним из ключевых реестров для проверки деклараций. Еще одной преградой для автоматизированного обмена данными является отсутствие доступа к 6 государственным реестрам Министерства юстиции", - цитирует пресс-служба руководителя Управления информационно-аналитических систем и защиты информации Национального агентства Анну Ковтуненко.

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В агентстве подчеркнули, что запуск автоматизированного обмена информацией с 6 реестрами Министерства юстиции, в которых содержится большое количество критически важных сведений, необходимых для проверки деклараций, станет возможным только после принятия законопроекта №7276.