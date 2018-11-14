Пойманный на взятке в $1 тыс. начальник морально-психологического обеспечения войск арестован с залогом в 137 тыс. грн

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в материалах суда.

Суд арестовал его с залогом в 137 тыс. гривен.

Указано, что подозреваемый в преступлении полковник был назначен на свою должность 10 марта 2016 года.

7 ноября текущего года он был задержан. Следствие установило, что в апреле подозреваемый встретился со своим другом из воинской части А1880 (Васильков, Киевская область), который попросил перевести жену своего товарища на работу в Генштаб.

Подозреваемый согласился это сделать за 1 тыс. долларов.

Первую часть взятки в размере 300 долларов товарищ по просьбе подозреваемого 5 апреля оставил на КПП воинской части А1880.

После этого полковник еще несколько раз встретился с вышеуказанным другом в ресторане "Байдики" около здания Минобороны в Киеве и сообщил о наличии подходящей вакансии для его знакомой в Главном управлении логистики Генштаба.

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Он также напомнил о необходимости передать оставшуюся часть взятки в размере 700 долларов для влияния на заместителя начальника Генштаба - начальника Главного управления логистики.

6 ноября его товарищ оставил 700 долларов в конверте на КПП воинской части А1880, а утром 7 ноября подозреваемый полковник был задержан.

Суд решил арестовать подсудимого до 6 января 2019 года, но назначил залог 137 280 гривен.

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