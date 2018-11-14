Навещал родителей в Могилеве-Подольском, а оттуда до Кишинева 180 км, - Продан о выезде на лечение в Германию

Об этом экс-глава ГФС написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Подчеркиваю, "сенсация" создана на пустом месте. Посещал родителей, живущих в городе Могилев-Подольский. До Кишинева - 180 километров", - написал Продан.

Он напомнил, что Госпогранслужба подтвердила законные основания для его выезда из страны.

По словам Продана, он получил сообщение от САП о вызове по Viber 7 ноября, тогда как уехал за границу 5 ноября.

Экс-глава ГФС также предоставил копии заявлений своих адвокатов в САП с объяснениями, "почему я не имею возможности прибыть в САП 15 ноября и почему данный вызов не является надлежащим уведомлением о вызове в понимании закона".







Напомним, САП вызвала экс-главу ГФС Продана на допрос 15 ноября.